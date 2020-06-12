Странности вокруг нас: вещи, которые вызывают слишком много вопросов

Свежая фотоколлекция для тех, кто в очередной раз хотел бы попробовать догадаться, какие именно истории могут стоять за этими снимками. Ну, а если вам лень пытаться придумывать логические объяснения всему этому абсурду, то просто насладитесь результатами человеческих странностей.