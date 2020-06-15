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Курьезные снимки из реальной жизни, которые заставят посмеяться от души
Вашему вниманию мы представляем подборку казусных ситуаций, который могли случиться только в "этой стране".
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