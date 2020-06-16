Забавные головные уборы, которые можно увидеть на улицах города

Головной убор - беспроигрышный вариант, который и выгодно подчеркнет индивидуальность и даст окружающим понять кто тут самый стильный. Но эти 18 человек, похоже, слишком экстравагантно подошли к вопросу выбора аксессуара.