Люди, которым абсолютно плевать на все, и ничто не сможет их переубедить

Герои нашей подборки немного перестарались и просто забили абсолютно на все. Им действительно вообще плевать на всё, что происходит вокруг них и они просто делают то, что хотят. А делают они действительно странные вещи..