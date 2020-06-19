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Дети - это наше все: веселые приколы
Эти любознательные, непослушные создания, вечно находящие для родителей повод затеять генеральную уборку или большую стирку, как назло, бывают и самыми неугомонными. И мамам и папам приходится проявлять всё своё красноречие, дар убеждения и терпение, чтобы в почти непрекращающемся процессе наведения порядка наступила хоть какая-нибудь пауза.
А тем временем в Азии
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