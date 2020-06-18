Тот случай, когда госпожа Удача явно не на вашей стороне

Если сегодняшний день вам кажется неудачным и не сложившимся с самого утра, то знайте: есть люди, у которых он начался ещё хуже! От упавшего на машину дерева и рассыпанной муки до падения с кресла и разбитой стеклянной двери - неудачное стечение обстоятельств имеет многообразие вариантов!