"Свинячие авиалинии": когда сосед по креслу может быть настоящим исчадием ада

К сожалению, не все люди соблюдают правила приличия, принятые в обществе, и это особенно бросается в глаза, когда с такими находишься в замкнутом пространстве. С подобными авиапассажирами никто не хотел бы оказаться на одном рейсе. Жаль, такие люди не летают чартерами "свинячих авиалиний"…