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"Свинячие авиалинии": когда сосед по креслу может быть настоящим исчадием ада
К сожалению, не все люди соблюдают правила приличия, принятые в обществе, и это особенно бросается в глаза, когда с такими находишься в замкнутом пространстве. С подобными авиапассажирами никто не хотел бы оказаться на одном рейсе. Жаль, такие люди не летают чартерами "свинячих авиалиний"…
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