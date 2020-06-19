Курьезы, которые удалось сфотографировать на долгую память Всегда найдется друг, который поделится фотографией другого в какой-нибудь нелепой позе. И тут уж просто десятком лайков не обойдешься. Мы собрали 17 курьезов, которые удалось сфотографировать на долгую память.