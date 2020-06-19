Им так удобно: спящие мордахи, которые спят где и как придётся

Человек существо неправильное, ибо слишком непоседлив. Любопытен не в меру, всегда куда-то стремится, движется, делает чего-то, в то время, как всякий зверь на планете знает — надо бережно расходовать энергию!