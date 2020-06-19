Взрослые дети: забавные доказательства того что, взрослые — это просто большие дети

Вырастая, многие люди начинают делать такой серьёзный и важный вид, но это просто чтобы всех запутать. На самом деле мы знаем, что внутри каждого из нас живёт ребёнок, степень открытости которого у каждого своя.