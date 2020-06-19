Кулинарные фейлы, каких вы еще не видели

Представьте, что вы каждый день смотрите кулинарное шоу с аудиторией более полутора миллиона человек. Причём, участников этого шоу постоянно преследуют неудачи. Сообщество в Facebook "Masak Apa Tak Jadi Hari Ni", что можно перевести как "То, что ты сегодня приготовил", посвящено самым эпичным неудачам, подстерегающим во время приготовления пищи.