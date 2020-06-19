Когда фраза "Я в танке" приобретает особую нотку юмора

Есть ещё одна категория скучающих на карантине граждан: они мастерят своим домашним питомцам "бронированный транспорт", чтобы тем, наверное, было где спрятаться от безвылазно сидящих дома хозяев.