Везение краткосрочное: персонажи, которым не повезло

Как бы человек ни старался избежать неприятностей, вставая с "той ноги", трижды сплёвывая через левое плечо или не давая перебежать дорогу чёрной кошке, если в этот день суждено случиться неприятности - она случится. Если два автомобиля должны столкнуться - они столкнутся, и даже абсолютно пустые дороги этому не помеха.