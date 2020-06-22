Такая забавная парейдолия: фото-приколы Если вам везде мерещатся какие-то лица, очертания животных или различных предметов, знайте - вы испытываете зрительную иллюзию, известную под названием "парейдолия". И она иногда "рисует" перед нашими глазами самые забавные картинки.