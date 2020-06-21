Порция иронии и сарказма: крутые демотиваторы

Свежая порция позитива и хорошего настроения - в коллекции демотиваторов на любой вкус и обо всём на свете! Сегодня в выпуске: про проверку товара в магазине, про новое слово в географии, про карантинную жизнь шопоголиков и многое другое!