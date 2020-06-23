Сам себе парикмахер: курьезные "карантинные" стрижки Когда вся эта история с карантином и самоизоляцией закончится, они будут делиться на две группы: одни будут заросшими, с длинными волосами, а другие будут выглядеть, как герои этих фотографий - неудачно подстриженными. И даже не знаешь, что лучше…