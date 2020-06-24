Свежая коллекция демотиваторов для вашего отличного настроения Отличная порция прикольных демотивирующих картинок, чтобы поднять настроение и улыбнуться! В этом выпуске: про блогеров на самоизоляции, про опустошённый чемодан, про девочку с персиками на карантине, про речной трамвайчик, про запасную стюардессу и многое другое!