Красивая улыбка - это главное: беззубые знаменитости Рассматривая такой забавный фотошоп, начинаешь понимать, как важно заботиться о здоровье зубов, чтобы со временем не превратиться в таких вот "красавчиков". Если бы у знаменитостей были проблемы с зубами, стали бы они популярными актёрами, музыкантами, моделями? Навряд ли…