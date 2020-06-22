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Красивая улыбка - это главное: беззубые знаменитости
Рассматривая такой забавный фотошоп, начинаешь понимать, как важно заботиться о здоровье зубов, чтобы со временем не превратиться в таких вот "красавчиков". Если бы у знаменитостей были проблемы с зубами, стали бы они популярными актёрами, музыкантами, моделями? Навряд ли…
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