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"Скрестили" фотошопом: юморные животные-мутанты
Учёным наверняка иногда приходят весьма странные идеи. Например, что будет, если скрестить сову и собаку? Но они по понятным причинам не могут заняться исследованием и тем более реализацией каждой идеи, которая может прийти в голову. В отличие от фотошоп-мастеров. Эти ребята даже самую эксцентричную и абсурдную идею визуализируют с помощью фоторедактора и покажут, что было бы если бы да кабы...
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