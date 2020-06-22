"Скрестили" фотошопом: юморные животные-мутанты

Учёным наверняка иногда приходят весьма странные идеи. Например, что будет, если скрестить сову и собаку? Но они по понятным причинам не могут заняться исследованием и тем более реализацией каждой идеи, которая может прийти в голову. В отличие от фотошоп-мастеров. Эти ребята даже самую эксцентричную и абсурдную идею визуализируют с помощью фоторедактора и покажут, что было бы если бы да кабы...