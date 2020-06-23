Прикольные картинки, которые поднимут Вам настроение Настроение – такая штука, которая то есть, то нет. Порой достаточно одной досадной мелочи, которую подкинет жизнь, чтобы хорошего настроения как не бывало. Как бороться с таким состоянием? Как минимум, просмотреть прикольные картинки, которые послужат вам для поднятия настроения!