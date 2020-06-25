Они вывели лень на новый уровень: гениальные идеи смекалистых людей "Я всегда буду выбирать ленивого человека, чтобы сделать сложную работу, потому что ленивый будет искать легкий путь для выполнения задачи", – слова, которые часто приписываются Биллу Гейтсу.