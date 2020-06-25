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Если на материалах сэкономить можно, то на строителях не стоит
Очень удивляют электрики и сантехники, и прочие строители. Что сказать? Просто талант! Люди выкладываются на 100%. Только непонятно - то ли стены кривые, то ли руки.
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