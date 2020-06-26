Не нужно слов, и так понятно, кто тут босс: случаи, когда собаки оказались совершенно беззащитны перед котами

Что уж говорить о бедных собаках, когда даже люди, несмотря на укусы и царапины, все равно безумно любят этих пушистых бандитов. Вот фото собак, живущих по соседству с котами, которые считают себя полноправными хозяевами в доме и всячески доказывают это.