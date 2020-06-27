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Никакого фотошопа: забавные фото животных, сделанные в идеальный момент
Жаль, что персонажи подборки - животные, даже и не представляют, насколько они шикарны на этих фото!
Смех да и только: лучшие демотиваторы для вашей улыбки
Чудаки и чудачки в метро
Это было модно... Нелепые рекламные фотографии групп прошлого
Забавные домашние животные в ломтиках хлеба, и это их смешная глютеновая маска
Не нужно слов, и так понятно, кто тут босс: случаи, когда собаки оказались совершенно беззащитны перед котами
Нелепые товары, которые демонстрируют суть интернет-магазинов
Модники, сражающие наповал своим стилем и эпатажем
Милые животные, которые пробудят самые добрые чувства
Смешные и просто забавные фотографии обо всём для хорошего дня и настроения
Если на материалах сэкономить можно, то на строителях не стоит
Странные вещи, которые делают все кошки
Они вывели лень на новый уровень: гениальные идеи смекалистых людей
Котиков много не бывает: прикольные снимки питомцев
Верный и преданный помощник и друг: но с этими песиками что-то пошло не так
Фортуна явно не на стороне этих "персонажей": забавная подборка
Свежая коллекция демотиваторов для вашего отличного настроения
Тем временем в Азии: юморные фотографии
Техника безопасности для слабаков: "наглядные" примеры того, почему женщины живут дольше
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Сделано своими руками: африканские постеры к популярным фильмам
Самые странные и необычные вещи, найденные в комиссионках
Сам себе парикмахер: курьезные "карантинные" стрижки
Когда руки растут не с того места: строительные маразмы
"Скрестили" фотошопом: юморные животные-мутанты
Красивая улыбка - это главное: беззубые знаменитости