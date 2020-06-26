Забавные домашние животные в ломтиках хлеба, и это их смешная глютеновая маска

Карантин, безусловно, подтолкнул людей как к гениальным идем, так и к весьма странным и специфическим. Скука может заставить людей делать необъяснимые вещи и чаще всего от этого "страдают" питомцы, которые всегда оказываются рядом.