Безбашенный интерьер от горе-дизайнеров Будучи специалистами в области недвижимости, агенты за свою карьеру видят немало интерьеров квартир, которые способны удивить и остаться в памяти надолго. И среди них, конечно же, попадаются не самые обычные и тривиальные.