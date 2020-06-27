Наглости этих мордах можно только позавидовать

Кошки всегда отличались своеволием и наглостью, и это особенно заметно, когда они нагло ложатся на лицо всем своим шерстяным туловищем, используют хозяев в качестве транспортного средства или ложатся поперёк клавиатуры, полностью парализуя рабочий процесс.