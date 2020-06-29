Объяснить необъяснимое: картинки из серии "Что здесь происходит?!"

Свежая коллекция фотографий, которые идеально подходят для желающих попрактиковаться в методе дедукции, развить наблюдательность и вообще испытать себя на способность и умение объяснить необъяснимое.