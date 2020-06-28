Забавные животные и их хозяева, которые взрослели вместе

Время летит незаметно, и в мгновение ока наши маленькие питомцы превращаются в крепких, умных и больших животных. Нет необходимости говорить, что дружба, зародившаяся с самого детства, развивается и крепнет, во взрослой жизни часто перерастая в крепкую связь. И герои этих фотографий прекрасно знают, что такое взрослеть вместе.