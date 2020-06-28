Ирония и сарказм вам в подарок: прикольные демотиваторы

Новая порция демотиваторов для хорошего настроения всех наших читателей! В этом выпуске: про компьютерную игру для пенсионеров, про вязание в XXI веке, про практическую пользу от рогов, про последствия знакомства с соседями, про любопытную кошку, про загадочное исцеление и многое другое!