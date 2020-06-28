Эти животные решили, что стали полноправными собственниками хозяйских кроватей Владельцы домашних животных любят в обнимку поваляться в кровати вместе со своими любимцами, забывая обо всех проблемах мира. Но иногда эти наглые морды проявляют излишнюю жадность, теряют остатки совести и отвоёвывают у своих хозяев место в кровати, считая его своим собственным.