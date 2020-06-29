Забавные фотографии пап, которые определенно заслуживают звание самого крутого отца на земле

Папы такие папы! Они могут, как никто другой, помочь в трудной ситуации, рассмешить или придумать невероятное приключение независимо от вашего возраста. А еще папа — это тот человек, кому можно сказать заветную фразу: "Только маме не говори". Они большие и сильные, и кажется, нет на свете лучше мужчины, чем твой отец.