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Дружба бывает разной: животные, которые затусили вместе
Животные иногда заводят дружбу с совершенно не подобными себе существами, и их необычная связь лишь подтверждает, что в их мире всё строится исключительно на взаимной симпатии.
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