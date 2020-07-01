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Уморительные снимки о жизни в студенческом общежитии
Со студенческой жизнью у многих связаны едва ли не самые яркие воспоминания. Вот и сегодня в новом юмористическом обзоре речь пойдет о всех превратностях академического бытия.
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