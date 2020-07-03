Ваша жизнь зависит от того, какого вы роста: неловкие и комичные ситуации из жизни невысоких людей

Слишком низкий рост это также неудобно, как и слишком высокий. Именно поэтому, очень часто такие личности проявляют просто необычайную смекалку. Оценить находчивость низкорослых людей можно в новом обзоре.