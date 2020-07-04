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Только не это: моменты, которые одних раздражают, а других забавляют
У каждого человека есть что-то, что раздражает его больше всего. Мы можем смириться с самыми разными несовершенствами этого мира, но что-то одно будет выводить нас из нервного равновесия раз за разом. В этой коллекции фотографий вы увидите именно такие ситуации: бесящие их автором до невозможности!
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