Хи та ха: прикольные демотиваторы для истинных ценителей сарказма Окончание рабочих будней должно сопровождаться улыбкой и хорошим настроением! Поэтому мы собрали для вас большой сборник прикольных демотиваторов! Сегодня в выпуске: про скучающих животных, про параллельную вселенную, про женщин-историчек и многое другое!