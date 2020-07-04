Ожидание и реальность: желанные вещи, которые разочаровали Будь то покупка через Интернет-магазин, распаковка продукта или попытка что-нибудь приготовить, нужно всегда быть готовыми к неожиданностям, которые, к сожалению, чаще всего бывают неприятными, нежели наоборот.