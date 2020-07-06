Очаровательные сонные щеночки, которые Вас умилят Собаки в этом деле не ушли слишком далеко, они также могут засыпать в абсолютно не пригодных для этого местах и чувствовать себя прекрасно, свернувшись в миске с кормом или же распластавшись на компьютерном столе. В отличие от кошек в необычных местах чаще всего засыпают именно щеки, а не взрослые собаки.