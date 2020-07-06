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Они хотели себе крутую прическу, а получилось, что получилось
Трудно поверить, что эти люди хотели получить на своей голове именно такой результат. Хотя кто знает, они вроде бы как выглядят довольными.
Экстраординарные личности, которых не слишком волнует мнение окружающих
Ошибочка вышла: строители, которые получили звание "победитель по жизни"
Иногда рост все же имеет значение
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Только не это: моменты, которые одних раздражают, а других забавляют
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Жизнерадостные снимки для настроения: смотрите и наслаждайтесь
"И так сойдет": шедевры стиля "пофигизм"