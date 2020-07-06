Экстраординарные личности, которых не слишком волнует мнение окружающих

Есть такие люди, при первом взгляде на которых становится определенно ясно, что им все равно на мнение окружающих. И сейчас речь идет вовсе не о каких-то эгоистах и злодеях, а скорее, а самых "необычных" чудаках.