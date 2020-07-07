Забавные жизненные фотографии о том, что происходит, когда в доме появляются дети

Ещё вместе с детишками в доме начинается беспорядок, суматоха и сплошная катавасия. А порой милые детишки, которые выглядят, как сущие ангелы, превращаются в настоящих чертят и ставят дом на уши в буквальном смысле этого слова.