Удачные кадры, сделанные в нужный момент и в нужном месте

Особо ценными кадрами можно назвать те, которые вписываются в категорию "Сделанные в нужный момент". Сегодня мы хотим поделиться с вами именно такими фотографиями. Возможно, они побудят вас поискать что-то интересное и в своих фотоархивах.