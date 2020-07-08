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Среда, 08.07.2020
Ох уж эти дети: забавы, которые взрослым не понять
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Ох уж эти дети: забавы, которые взрослым не понять

Наверняка многие из вас уже прекрасно знают, как выглядят 5 минут тишины в доме, где живут маленькие дети. Но если вдруг вы ещё не в курсе, то примерно так, как на этих фотографиях, главными героями которых являются те, кого нельзя оставлять без присмотра ни на минуту!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Дети, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Хохот.
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