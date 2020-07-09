"Наш пляж": смешные снимки от любителей "искусно" отдохнуть у воды

Предвкушаете отдых у моря? Наверняка к этому чувству предвкушения примешиваются и опасения о том, как это будет. Скорее всего, вы встретите там немало людей, замученных работой и жаждущих расслабиться по полной. Их тоже можно понять, хотя иногда это дается с трудом. Буквально на каждом общественном пляже вы встретите подобных персонажей. Группа "Наш пляж", которую мы случайно обнаружили, решила собрать всех красавчиков в одном месте