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Эпичные ситуации, доказывающие, что медики умеют не только лечить, но и шутить
Многие утверждают, что у медиков свой особенный юмор. Некоторые даже называют его черным юмором. И в некотором смысле они правы. Ну кому еще придет в голову сделать жуткого Деда Мороза из рентгеновских снимков или же подшутить над коллегами при помощи черепа?
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