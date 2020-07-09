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Техника безопасности для слабаков, а эти ребята не такие
Некоторые люди понятия не имеют, что такое «техника безопасности», поэтому не соблюдают даже самые простые правила. Расплата за несоблюдения правил безопасности бывает очень болезненной.
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