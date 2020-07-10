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Пятница, 10.07.2020
Без кота и жизнь не та: забавные пушистики, логика которых требует "переустановки"
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Без кота и жизнь не та: забавные пушистики, логика которых требует "переустановки"

Иногда кажется, что различия в умозаключениях людей и котов преодолены и мы отлично понимаем наших питомцев. Но это самообман. Нам никогда не понять кошачьей логики!
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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