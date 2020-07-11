Забавные фотографии кошек и собак, которые заставят вас забыть обо всех проблемах

Четвероногие друзья способны в момент лишить человека дара речи от невероятной дозы умиления. «Мимими» — это, скорее всего, все, что вы сможете сказать после просмотра этой фотоподборки, а заодно подзарядитесь позитивом и отдохнете душой.