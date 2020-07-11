Смешные фотографии, доказывающие, что некоторые мужчины не взрослеют никогда

Фотографии, доказывающие, что мужчины всегда остаются детьми. Наверняка каждый хоть раз в жизни слышал выражение, что первые 40 лет в жизни мужчины самые сложные. В ответ на это одни возмущенно начнут протестовать, а другие с усмешкой будут утвердительно кивать головой.